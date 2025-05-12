В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом, погиб один человек
Легковой автомобиль выехал на переезд и столкнулся с грузовым поездом в Амурской области на станции Поздеевка Забайкальской железной дороги. Об этом говорится в сообщении ЗабЖД.
Инцидент произошел в 22:03 11 мая (16:03 мск). Водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом, машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния не удалось избежать столкновения.
«По предварительной информации, водитель от полученных травм скончался на месте. Женщина-пассажир с травмами госпитализирована в лечебное учреждение», - указывает железная дорога.
Схода в результате аварии нет, через час после ДТП было возобновлено движение по обоим путям.
Как отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре,
Свободненское надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧП.
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