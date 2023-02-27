Опрос: Большинство жителей Молдавии выступили против вступления страны в НАТО

Порядка 60% жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. Такие данные следуют из опроса, которые опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) страны.

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Отмечается, что если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в Североатлантический альянс, то членство в НАТО поддержали бы 24% местных жителей. При этом 62% респондентов считают, что Молдавия не должна присоединяться к альянсу. Еще 2% граждан указали, что не приняли бы участие в плебисците.

Так, опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах Молдавии, в нем участвовали 1100 респондентов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страну ведут по пути Украины, а граждане страны хотят «мира, нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией». В свою очередь глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре НСН отмечал, что вектор развития во внешней политике, который выбрала президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией Действия и солидарности, в ближайшие годы не приведет страну ни к чему хорошему.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияОпрос
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