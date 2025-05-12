Додик назвал начало СВО оправданным решением
Начало российской специальной военной операции на Украине было оправданным решением, считает президент Республики Сербской Милорад Додик. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT.
По словам политика, 35 стран объединились в конфликте против России через Украину, придав противостоянию черты мировой войны. Президент РФ Владимир Путин «совершенно оправданно» отреагировал, начав СВО после «многочисленных обманов», в том числе Минских соглашений.
«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?» — указал Додик.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей книге написал, что Россию вынудили начать СВО «непрекращающиеся атаки Запада» на историю, культуру, духовные ценности страны, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru