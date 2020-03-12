В мире заражены коронавирусом 125 тысяч человек

На материковом Китае инфицированы около 80,7 тыс. человек, за его пределами свыше 37 тыс. В мире после начала эпидемии коронавируса умерли 4,5 тысяч инфицированных.

Накануне Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся по миру коронавирус COVID-2019 пандемией.

«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции в Женеве.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду объявил об увеличении числа зараженных коронавирусом людей в столице до 15 человек.



