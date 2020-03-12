В мире заражены коронавирусом 125 тысяч человек
Всего в мире заболели коронавирусом COVID-19 почти 125 тысяч человек. Таковы данные DXY.cn.
На материковом Китае инфицированы около 80,7 тыс. человек, за его пределами свыше 37 тыс. В мире после начала эпидемии коронавируса умерли 4,5 тысяч инфицированных.
Накануне Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся по миру коронавирус COVID-2019 пандемией.
«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции в Женеве.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду объявил об увеличении числа зараженных коронавирусом людей в столице до 15 человек.
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