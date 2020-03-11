ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-2019

Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся по миру коронавирус COVID-2019 пандемией.

«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции в Женеве.

Он отметил, что в ближайшие дни и недели ВОЗ ожидает увеличение числа заболевших и умерших в результате COVID-2019, а также расширения географии распространения коронавируса.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся стремительным распространением на отдельной территории, государстве, сопредельных странах, в некоторых случаях – по всему миру.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заболели более 120 тысяч человек. Число жертв перевалило за 4 тысячи. Инфекцией в настоящее время охвачены 110 государств мира.



