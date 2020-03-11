COVID-2019 захватил мир. С сегодняшнего дня — официально

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-2019. ВОЗ ожидает, что число заболевших и количество зараженных стран будет увеличиваться. Вспышка заболевания новым коронавирусом случилась в китайском городе Ухань в конце декабря минувшего года. По последним данным, заражены более 120 тысяч человек, выздоровели почти 67 тысяч пациентов, погибли - 4 375. Такие данные на вечер среды приводит «Газета.ру».

В России в связи с коронавирусом вводятся все более жесткие меры противодействия его распространению. Так, мэр Москвы Сергей Собянин на днях своим указом обязал всех, кто приезжает из стран, неблагополучных по коронавирусу, самоизолироваться на 14 дней с момента приезда. Этому распоряжению уже последовал вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. Он сообщил в соцсетях, что по возвращении из Парижа самоизолировался на две недели. Заверив, что он совершенно здоров и продолжает работать, парламентарий объяснил свое решение гражданским и человеческим долгом. Во Франции, откуда вернулся Петр Толстой, выявлено более 1,6 тысячи заразившихся коронавирусом, в том числе четверо депутатов французского парламента. Сопоставимые показатели зафиксированы в Германии, канцлер которой Ангела Меркель заявила, что в условиях отсутствия должного лечения коронавирусом «могут заразиться 60-70% населения» страны.

Но хуже всего в Европе дела обстоят в Италии, где число инфицированных перешагнуло отметку в 10 тысяч, летальных исходов – более 600. С 10 марта на всей территории Италии введен общенациональный карантин по коронавирусу. В стране закрыты школы, вузы, культурные учреждения, запрещены массовые мероприятия. Гражданам рекомендовано держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра в общественных местах, а также, по возможности, работать из дома.

На фоне распространения коронавируса в Старом Свете Россия вводит новые ограничения на авиасообщение. В частности, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 13 марта и до конца апреля приостановит рейсы в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии, сообщила авиакомпания.

В самой России за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Шесть новых случаев диагностированы в Москве, еще два – в Подмосковье. Установлено, что все заболевшие посещали Италию в последние две недели.

