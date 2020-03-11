В Москве число инфицированных коронавирусом выросло до 15 человек

Как сообщили агентству в штабе, два человека инфицировались после контакта с ранее заболевшими, еще четыре россиянина прибыли с инфекцией из Италии. По данным "Вечерней Москвы", одним из зараженных является ребенок, однако он является только носителем вируса без выраженных симптомов.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся по миру коронавирус COVID-2019 пандемией (сильной эпидемией с обширным распространением).



Напомним, на прошлой неделе приказом мэра Москвы Сергея Собянина службы здравоохранения, городского хозяйства и транспорта города перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

