В Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Другие подробности не приводятся.

Коронавирус нового типа был впервые зафиксирован в китайском многомиллионном городе Ухань в декабре прошлого года. В настоящее время известно о регистрации COVID-2019 в более чем 50 странах. В воскресенье 1 марта сообщалось о выявлении коронавируса у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время выступления на пресс-конференции НСН развеял опасения насчёт возможной изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса Covid-2019. По его мнению, ничего экстраординарного пока не происходит.

