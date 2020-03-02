В Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Латвии заявило о регистрации первого случая заболевания коронавирусом COVID-2019 в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Другие подробности не приводятся.
Коронавирус нового типа был впервые зафиксирован в китайском многомиллионном городе Ухань в декабре прошлого года. В настоящее время известно о регистрации COVID-2019 в более чем 50 странах. В воскресенье 1 марта сообщалось о выявлении коронавируса у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время выступления на пресс-конференции НСН развеял опасения насчёт возможной изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса Covid-2019. По его мнению, ничего экстраординарного пока не происходит.
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