«Излишняя шумиха»: В Госдуме считают коронавирус не страшнее гриппа

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время выступления на пресс-конференции НСН развеял опасения насчёт возможной изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса Covid-2019. По его мнению, ничего экстраординарного пока не происходит.

«Я бы не назвал это изоляцией России. Это общие меры безопасности, которые предпринимает наша страна для предотвращения распространения очередного вируса. Сегодня многие страны так делают. Мы не останавливаем деловое сообщение, мы временно останавливаем выдачу туристических виз. Эта мера отчасти в общем тренде, но сегодня она, может быть, не лишняя. Пройдёт какое-то время – допустим, дней 10, и всё это изменится.

По моему мнению, поднята излишняя шумиха. На самом деле, это небольшая вспышка нового вирусного заболевания, против которого пока не найдена вакцина. В мировом масштабе это маленькая вспышка, которая по сравнению с гриппом буквально ничего не стоит. Сегодня в США 80 с лишним человек, заболевших за два месяца, и вчера появился второй смертный случай. Но при этом в Соединённых Штатах за четыре месяца переболело гриппом 40 миллионов человек, и больше 20 тысяч умерло, однако это никак не повлияло на рынки. Шумиха идёт огромная, связанная с тем, что Китай впервые в мире предпринял такие жёсткие меры», - отметил Чепа.

По последним данным, в мире зарегистрированы 89,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, 3058 из них привели к летальному исходу. Больше всего заразившихся в Китае (80 тысяч), Южной Корее (4,3 тысячи) и Италии (1,7 тысячи).

