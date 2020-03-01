В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус
У пациента, недавно вернувшегося из Италии, в московской больнице диагностировали коронавирус, сообщает Lenta.ru со ссылкой наTelegram-канал Baza.
Отмечается, что сведения сообщил сосед заболевшего по палате - Аслан Субханкулов, который госпитализирован в инфекционную больницу №1 столицы.
Его соседом по палате оказался Давид Беров, недавно вернувшийся из Милана. По словам Субханкулова, Берова внезапно перевели в отдельную палату. Сообщается, что анализы подтвердили у него коронавирус.
Всего в палате находилось одновременно шесть пациентов.
Ранее стало известно, коронавирус выявлен у четырех россиян: троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и гражданина России, который «завез» вирус из Ирана в Азербайджан.
Напомним, ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае - свыше 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно данным ВОЗ, в 53 странах. Число зараженных там превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус
- Экс-министр: Ранние совещания Мишустина ударят по «совам» в правительстве
- Путин расширил программу маткапитала
- Главы МИД России и Турции начали подготовку встречи двух президентов
- В Белоруссии зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом