В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус

У пациента, недавно вернувшегося из Италии, в московской больнице диагностировали коронавирус, сообщает Lenta.ru со ссылкой наTelegram-канал Baza.

Отмечается, что сведения сообщил сосед заболевшего по палате - Аслан Субханкулов, который госпитализирован в инфекционную больницу №1 столицы.

Его соседом по палате оказался Давид Беров, недавно вернувшийся из Милана. По словам Субханкулова, Берова внезапно перевели в отдельную палату. Сообщается, что анализы подтвердили у него коронавирус.