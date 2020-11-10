В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха

В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, его надо понимать, исходя из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков добавил, что вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, а в заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна об этом не говорится.

Ранее о том же – что никаких других военных, в том числе турецких на линии соприкосновения не будет, - сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил в ходе специального обращения Владимир Путин. Песков назвал его победой Еревана и Баку, передает РИА ФАН.