Власти США уже в ближайшее время намерены объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal. Трамп уже заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если страны — члены альянса не помогут США разблокировать Ормузский пролив. Ивашов отметил, что страны Европы не рискнут вступать в прямую конфронтацию с Ираном.

«Особенно заинтересованы в разблокировке Ормузского пролива те страны, у которых есть танкеры и острая потребность в нефти. Например, Великобритания. Она могла бы поддержать США, но чем и как? Я не думаю, что Европа в целом бросится поддерживать идею Трампа. Словами поддержит большая часть стран, да. Будут говорить, что это все неправильно, что нужно остановить боевые действия... Однако отправить свои корабли в Ормузский пролив и ввязаться в боевые действия — это уже совершенно другое. Это нарушает международные правила. Немного будет тех, кто захочет воевать за американскую нефть. Не стоит забывать, что на стороне Ирана могут выступить и другие страны. Иран сейчас ослабляет режим прохода танкеров, допуская те суда, страны — владельцы которых не участвуют в агрессии против Исламской Республики», — сказал собеседник НСН.

Ранее призыв Трампа к странам, покупающим нефть с поставкой через Ормузский пролив, обеспечить безопасность этого пути вызвал ироничную реакцию Ирана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным издания Die Welt, Тегеран высмеял это, назвав «криком о помощи». Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири напомнил, что ранее США «ложно заявили об уничтожении иранского флота» и о сопровождении танкеров в Ормузском проливе. Он отметил, что теперь Вашингтон сам просит подкрепления у других стран.

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате атак пострадали многие города Исламской Республики, включая столицу. Один из ударов пришёлся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

