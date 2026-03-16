«Пришлось поговорить»: Дима Билан рассказал о преследовании сталкеров

Эти люди постоянно преследуют меня, покупая билеты в бизнес-класс в самолете, сказал Дима Билан, вспомнив и про пьяных фанатов в прямом эфире.

Заслуженный артист России, певец Дима Билан заявил, что его преследуют «сталкеры», поэтому он не экономит на безопасности, передает специальный корреспондент НСН.

«Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения
«О безопасности стоит задумываться, особенно, если ты, образно говоря, пытаешься держать небесный свод артистический. Я не последний человек в шоу-бизнесе и мне нужно думать о завтрашнем дне. У меня было много подобных историй. Например, в начале нулевых, когда приезжал президент, в Калининграде на сцену выскочил абсолютно пьяный человек, начал обниматься, говорить "Димон", а мы в прямом эфире. Еще один случай произошел буквально на днях в самолете, это прямо сталкерская история. Эти люди постоянно преследуют меня, покупают билеты в бизнес-класс, летят со мной, пытаются что-то сделать. Сейчас пришлось даже немного поговорить, чтобы человек немножко успокоился», - сказал Билан на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».

Он призвал журналистов не удивляться тому, что ходит с охраной.

«Я всегда хожу с охраной, но называю их помощниками. И во время участия в "Евровидении", и после, и до я буквально ни одного дня не проводил без двух помощников. Порой мне хочется уединения, ходить по каким-то своим тропинкам. Спокойствие требует тишины», - пояснил артист.

Осенью 2025 года в Санкт-Петербурге прямо на улице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, однако злоумышленникам помешал его друг-хоккеист, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
