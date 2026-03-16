«Пришлось поговорить»: Дима Билан рассказал о преследовании сталкеров
16 марта 202610:48
Светлана Ключкина
Михаил Судаков
Эти люди постоянно преследуют меня, покупая билеты в бизнес-класс в самолете, сказал Дима Билан, вспомнив и про пьяных фанатов в прямом эфире.
Заслуженный артист России, певец Дима Билан заявил, что его преследуют «сталкеры», поэтому он не экономит на безопасности, передает специальный корреспондент НСН.
«О безопасности стоит задумываться, особенно, если ты, образно говоря, пытаешься держать небесный свод артистический. Я не последний человек в шоу-бизнесе и мне нужно думать о завтрашнем дне. У меня было много подобных историй. Например, в начале нулевых, когда приезжал президент, в Калининграде на сцену выскочил абсолютно пьяный человек, начал обниматься, говорить "Димон", а мы в прямом эфире. Еще один случай произошел буквально на днях в самолете, это прямо сталкерская история. Эти люди постоянно преследуют меня, покупают билеты в бизнес-класс, летят со мной, пытаются что-то сделать. Сейчас пришлось даже немного поговорить, чтобы человек немножко успокоился», - сказал Билан на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».
Он призвал журналистов не удивляться тому, что ходит с охраной.
«Я всегда хожу с охраной, но называю их помощниками. И во время участия в "Евровидении", и после, и до я буквально ни одного дня не проводил без двух помощников. Порой мне хочется уединения, ходить по каким-то своим тропинкам. Спокойствие требует тишины», - пояснил артист.
Осенью 2025 года в Санкт-Петербурге прямо на улице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, однако злоумышленникам помешал его друг-хоккеист, напоминает «Радиоточка НСН».
