В Москве после столкновения каноэ с речным трамвайчиком возник пожар
Речной трамвайчик столкнулся с каноэ на Москве-реке в районе Филевского Парка на западе города, возник пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Каноэ с двумя людьми попало под винты речного трамвайчика. По предварительным данным, один человек выбрался на сушу. Спасатели ищут второго в воде.
«После столкновения судов поступило сообщение о пожаре в районе причала "Фили" со стороны парка», - отметили в экстренных службах.
Какое судно загорелось, не уточняется.
Ранее в Москве столкнулись два трамвая, в результате пострадали 22 человека, в том числе пять детей, пишет Ura.ru.
