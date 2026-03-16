В Москве после столкновения каноэ с речным трамвайчиком возник пожар

Речной трамвайчик столкнулся с каноэ на Москве-реке в районе Филевского Парка на западе города, возник пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Каноэ с двумя людьми попало под винты речного трамвайчика. По предварительным данным, один человек выбрался на сушу. Спасатели ищут второго в воде.

«После столкновения судов поступило сообщение о пожаре в районе причала "Фили" со стороны парка», - отметили в экстренных службах.

Какое судно загорелось, не уточняется.

Ранее в Москве столкнулись два трамвая, в результате пострадали 22 человека, в том числе пять детей, пишет Ura.ru.

