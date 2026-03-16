Боец ММА Дацик продолжит службу на СВО после смерти сына
16 марта 202611:06
Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне специальной военной операции после смерти своего сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.
Ранее стало известно, что сын бойца Ярослав погиб после атаки дрона в зоне СВО. Молодому человеку был 21 год.
«Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава», - отметил собеседник ТАСС.
По его словам, погибшего молодого человека похоронят в Москве. Тело доставит сам Дацик.
Вячеславу Дацику 46 лет, он отправился на службу в зону СВО в 2024 году.
Горячие новости
