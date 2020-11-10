Армянские протестующие потребовали продолжения войны в Карабахе

Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняня «Мой шаг». Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал их явиться в захваченный протестующими парламент до полудня и начать цивилизованный процесс дератификации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Тех депутатов, которые не явятся в парламент, Егиазарян пообещал найти и призвать к ответственности.