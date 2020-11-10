Армянские протестующие потребовали продолжения войны в Карабахе

Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняня «Мой шаг». Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал их явиться в захваченный протестующими парламент до полудня и начать цивилизованный процесс дератификации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Тех депутатов, которые не явятся в парламент, Егиазарян пообещал найти и призвать к ответственности.

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Ранее Армения и Азербайджан совместно с Россией подписали соглашение о перемирии в зоне Нагорного Карабаха, как передает RT , президент России Владимир Путин заявил, что полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается 10 ноября в 00:00 мск.

Война в непризнанной республике объявлена завершенной. Ереван согласился на передачу Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Также стороны согласились на передачу военнопленных и тел убитых. Россия отправит в регион 2 тысячи миротворцев для обеспечения соблюдения условий договора.

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Фото: facebook.com/parliament.am
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