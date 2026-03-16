12 марта в широкий российский прокат вышел криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. По сюжету после серии дерзких ограблений полиция Макао обращается к легендарному мастеру слежки на пенсии Хуан Дэджуну, чтобы он сформировал элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень». Исаев отметил, что Джеки Чан — перевернутая страница мирового кинематографа.

«Фильм ничего не собрал. Он только начал и уже закончил…. За уикенд он собрал 1,7 миллиона рублей. Это совершенно провальный результат. Никакой дальнейшей жизни у него не будет. Успех зависит от того, насколько интересным получился фильм. Понятно, что Джеки Чан — легенда кино. Но все последние фильмы с ним не показывали ничего впечатляющего в разрезе кассовых сборов. Зрителю не зашел фильм ”Охота за тенью”. Бренд Джеки Чана в принципе уже не особо важен для продвижения азиатских фильмов на международных рынках. Это уже перевернутая страница. Это прошлое мирового кинематографа для восприятия зрителя. Смена амплуа не повлияет на восприятие актера в лучшую сторону, а вот в худшую может. Одно дело, когда Джеки Чан красиво в кадре движениями рук и ног валит десятки человек. Это вызывает улыбку и восхищение. Это тот самый Джеки Чан, которого все знали и любили несколько десятилетий назад. В роли играющего тренера он никому не нужен, как Шварценеггер или Сталлоне», — сказал собеседник НСН.



Ранее Исаев заявил НСН, что фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката.

