В РФ увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

Количество бюджетных мест в колледжах и вузах по востребованным для экономики направлениям увеличат в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава кабмина на совещании с вице-премьерами рассказал об утверждении перечня приоритетных профессий и специальностей. Речь идет в том числе об информатике и вычислительной технике, электронике, биотехническим системам и технологиям, ядерной энергетике, авиационной и ракетно-космической технике, робототехнике, медицине и фармацевтике.

«В первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях», - заявил Мишустин.

Ранее премьер сообщил, что больше половины из бюджетных мест в учебных заведениях приходится на технические профессии, пишет Ura.ru.

