Пашинян: военные действия в Карабахе полностью не остановились
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились, хотя соглашение о прекращении огня вступило в силу, передает ТАСС.
"Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - отметил он.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил в ходе специального обращения Владимир Путин.
Согласно заявлению, с полуночи 10 ноября объявляется полное прекращение огня. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых им позициях. Стороны обязуются произвести обмен военнопленными. Российских миротворцев развернут вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных.
Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, о взятии которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский район и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.
Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта. В телеобращении к нации он объявил, что это - фактически военная капитуляция Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ, но Россия неоднократно заявляла, что гарантии для Армении распространяются только на территорию самой страны, Нагорный же Карабах не входит в ее состав, да и его независимость не признана даже самой Арменией.
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