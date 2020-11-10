Пашинян: военные действия в Карабахе полностью не остановились

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились, хотя соглашение о прекращении огня вступило в силу, передает ТАСС.

"Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - отметил он.

Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил в ходе специального обращения Владимир Путин.