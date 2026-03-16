Он назвал большим расстройством то, что российский режиссёр‑аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без заветного «Оскара».

«Самое большое расстройство для меня — то, что ”Оскар” опять пролетел мимо Константина Бронзита, за которого я больше всего переживал. Тем не менее, я считаю, что успехи нашей анимации совершенно потрясающие, потому что уже не первый раз Бронзит выдвигается на высшую американскую кинонаграду. Это для нас повод для гордости!» — указал кинокритик.

Напомним, Бронзит в третий раз оказался в числе номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», однако так и не завоевал статуэтку. Его мультфильм «Три сестры» соперничал за награду с несколькими картинами, в том числе с работой канадских режиссёров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски «Девушка, которая плакала жемчугом». Помимо них в номинации были представлены американский фильм «Вечнозелёный», ирландский «Пенсионный план» и французская лента «Бабочка». По итогам голосования Американская киноакадемия отдала предпочтение канадской картине — мультфильм Лэвиса и Щербовски получил заветную награду, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

