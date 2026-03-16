Отказ от мейнстрима? Что обеспечило шесть «Оскаров» сложной «Битве»
Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал самым большим расстройством «Оскара» то, что Константин Бронзит в третий раз остался без заветной статуэтки.
В этом году академики кинопремии «Оскар» решили всколыхнуть общественное мнение, избрав тенденцией отказ от стандартного голливудского мейнстрима, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
На церемонии «Оскар» главной награды — статуэтки в категории «Лучший фильм» — удостоилась картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Кинолента победила еще в пяти номинациях. Фильм ужасов«Грешники» получил четыре «Оскара» после рекордных 16 номинаций. Шнейдеров отметил, что фильму-победителю и ранее пророчили заветные статуэтки.
«”Битва за битвой” состязалась с ”Грешниками”. Это все предсказывали. Говорили, что триумфатором будет ”Битва за битвой”. Фильму пророчили и ”Лучшую режиссуру”, и ”Лучший фильм”. К этому фильму отношение сложное. Он сделан в типичном стиле Андерсона. В нем нет железобетонного и логичного сценария, в нем много эклектики. Наверное, в этом и прелесть всех фильмов Андерсона... Удивлением было большое количество номинаций у ”Грешников”. Премия ”Оскар” вручается по итогам голосования шести тысяч человек. Не стоит говорить о политизации премии, но, безусловно, есть какие-то тенденции. В этом году, видимо, тенденция на отход от стандартного голливудского мейнстрима. ”Грешники” — не в чистом виде коммерческое кино. Полагаю, академики решили всколыхнуть общественное мнение», — сказал собеседник НСН.
Он назвал большим расстройством то, что российский режиссёр‑аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без заветного «Оскара».
«Самое большое расстройство для меня — то, что ”Оскар” опять пролетел мимо Константина Бронзита, за которого я больше всего переживал. Тем не менее, я считаю, что успехи нашей анимации совершенно потрясающие, потому что уже не первый раз Бронзит выдвигается на высшую американскую кинонаграду. Это для нас повод для гордости!» — указал кинокритик.
Напомним, Бронзит в третий раз оказался в числе номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», однако так и не завоевал статуэтку. Его мультфильм «Три сестры» соперничал за награду с несколькими картинами, в том числе с работой канадских режиссёров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски «Девушка, которая плакала жемчугом». Помимо них в номинации были представлены американский фильм «Вечнозелёный», ирландский «Пенсионный план» и французская лента «Бабочка». По итогам голосования Американская киноакадемия отдала предпочтение канадской картине — мультфильм Лэвиса и Щербовски получил заветную награду, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
