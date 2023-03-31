В Кремле переадресовали Минобороны слова Лукашенко о договорах на фронте

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о договоренностях между бойцами российской и украинской армий на линии фронта. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается

По его словам, журналисты должны обратиться напрямую к представителям Министерства обороны, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения. Песков отметил, что военные, задействованные в спецоперации, по-прежнему выполняют поставленные командованием задачи.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что перемирие на Украине невозможно из-за желания Запада затягивать конфликт.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияМинобороныДмитрий Песков

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