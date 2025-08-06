Новые «Страсти Христовы» Мэла Гибсона разделили на две части

Уточняется, что премьера первой части ленты «Страсти Христовы: Воскрешение» намечена на 26 марта. Вторая же выйдет в прокат через 40 дней – 6 мая, когда в США будут отмечать день Вознесения Господня.

По словам Гибсона, в продолжении он намерен уделить особое внимание влиянию Иисуса Христа на ход истории, сопоставив «центральное событие», то есть распятие, с тем, «что связано с ним в будущем и в прошлом».

«Тут есть некая научная фантастика. Мне кажется, чтобы рассказать историю должным образом, следует начать с падения ангелов», - заключил режиссёр.

На данный момент известно, что главную роль исполнит Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса Христа и в первом фильме.

Ранее студия Lionsgate решила перенести выход предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».