Новые «Страсти Христовы» Мэла Гибсона разделили на две части
Продолжение фильма Мэла Гибсона «Страсти Христовы», получившее подзаголовок «Воскрешение», выйдет в двух частях. Как сообщает кинокомпания Lionsgate, обе выйдут в прокат весной 2027 года.
Уточняется, что премьера первой части ленты «Страсти Христовы: Воскрешение» намечена на 26 марта. Вторая же выйдет в прокат через 40 дней – 6 мая, когда в США будут отмечать день Вознесения Господня.
По словам Гибсона, в продолжении он намерен уделить особое внимание влиянию Иисуса Христа на ход истории, сопоставив «центральное событие», то есть распятие, с тем, «что связано с ним в будущем и в прошлом».
«Тут есть некая научная фантастика. Мне кажется, чтобы рассказать историю должным образом, следует начать с падения ангелов», - заключил режиссёр.
На данный момент известно, что главную роль исполнит Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса Христа и в первом фильме.
Ранее студия Lionsgate решила перенести выход предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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