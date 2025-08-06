На Кубани три человека насмерть отравились самодельным алкоголем

Инцидент произошёл на федеральной территории «Сириус». После употребления алкогольной продукции домашнего приготовления несколько граждан были доставлены в больницу с признаками токсического воздействия, трое из них скончались.

По словам Волк, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из других регионов страны.

Она указала, что были задержаны две жительницы Кубани, которые продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на местном рынке «Казачий».

«Возбуждено уголовное дело... Алкогольная продукция была изъята и направлена на исследование», - заключила Волк.

Ранее уроженца Мелитополя приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища, сообщает RT.

