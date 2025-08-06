«Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»

Индия считает несправедливыми дополнительные пошлины в 25% из-за импорта нефти из РФ, о вводе которых объявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении индийского МИД.

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В ведомстве указали, что закупка Нью-Дели российской нефти «основана на рыночных факторах», цель импорта - «обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии».

«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах», - подчеркнул официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Он добавил, что Нью-Дели считает действия Вашингтона несправедливыми и сделает всё необходимое для защиты своих интересов.

Ранее Трамп подписал указ о дополнительных пошлин на импорт из Индии, отметив, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран, «которые напрямую или косвенно импортируют нефть из РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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