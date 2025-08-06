«Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»

В ведомстве указали, что закупка Нью-Дели российской нефти «основана на рыночных факторах», цель импорта - «обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии».

«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах», - подчеркнул официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.



Он добавил, что Нью-Дели считает действия Вашингтона несправедливыми и сделает всё необходимое для защиты своих интересов.

Ранее Трамп подписал указ о дополнительных пошлин на импорт из Индии, отметив, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран, «которые напрямую или косвенно импортируют нефть из РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».