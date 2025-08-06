«Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»
Индия считает несправедливыми дополнительные пошлины в 25% из-за импорта нефти из РФ, о вводе которых объявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении индийского МИД.
В ведомстве указали, что закупка Нью-Дели российской нефти «основана на рыночных факторах», цель импорта - «обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии».
«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах», - подчеркнул официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Он добавил, что Нью-Дели считает действия Вашингтона несправедливыми и сделает всё необходимое для защиты своих интересов.
Ранее Трамп подписал указ о дополнительных пошлин на импорт из Индии, отметив, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран, «которые напрямую или косвенно импортируют нефть из РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В авиаотрасли не поверили в передачу российских Аirbus другим странам
- Минобороны и Минцифры - самые коррумпированные отрасли
- На Кубани три человека насмерть отравились самодельным алкоголем
- «Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»
- Вокалист NAGART дал совет музыкантам по борьбе с выгоранием
- Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета
- Новые «Страсти Христовы» Мэла Гибсона разделили на две части
- В SuperJob опровергли повальный спрос на директора по ИИ
- Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
- Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru