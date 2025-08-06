Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
Большинство россиян не планируют уходить на пенсию. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявили 78% участников соответствующего опроса аналитического центра «АльфаСтрахование».
Отмечается, что 31% из желающих продолжать работать объяснили свой выбор желанием помогать близким, а также ни от кого не зависеть. Ещё 23% респондентов отметили, что не хотят прерывать социальную активность, а 18% указали, что не знают, как организовать свободное время на пенсии.
Также авторы исследования выяснили, что 28% россиян уже открыли накопительные счета, чтобы обеспечить свою старость. Ещё 11% опрошенных рассматривают для этого инвестиции в недвижимости, а 8% граждан склоняются к открытию собственного бизнеса.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что россияне в среднем перерабатывают пять лет после срока выхода на пенсию.
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