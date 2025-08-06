У российской стороны не стоит задача любой ценой куда-то деть самолеты Аirbus, но получить взамен другие самолеты маловероятно, заявил в беседе с НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 самолеты Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Перевозчики обещают поставить их на рейсы между курортами своих стран и российскими городами. Потенциально речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры других типов.

Пантелеев рассказал, что в России таких самолетов немногим более дюжины.