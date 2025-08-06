В авиаотрасли не поверили в передачу российских Аirbus другим странам
Самолеты Airbus A320neo, которые Россия не может ремонтировать из-за санкций, невыгодно отдавать Египту или Филиппина, заявил НСН Олег Пантелеев.
У российской стороны не стоит задача любой ценой куда-то деть самолеты Аirbus, но получить взамен другие самолеты маловероятно, заявил в беседе с НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 самолеты Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Перевозчики обещают поставить их на рейсы между курортами своих стран и российскими городами. Потенциально речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры других типов.
Пантелеев рассказал, что в России таких самолетов немногим более дюжины.
«Самолетов Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями компании Pratt & Whitney (P&W), которые простаивают сейчас без дела, в России всего немногим более дюжины. Эти самолеты, в принципе, во всем мире имеют проблемы с ремонтом двигателей. Дело доходило до того, что практически каждый третий самолет длительное время простаивал на земле из-за того, что не было возможности своевременно выполнить процедуры, предписанные разработчиком двигателя. Для России эта ситуация усугубляется тем, что количество центров по техническому обслуживанию и ремонту, где занимаются этими двигателями, во всем мире ограничено. И за пределами стран, поддержавших антироссийские санкции, таких центров нет. Все компании, которые занимаются ремонтом этих моторов, поддерживают режим антироссийских санкций. Для российских авиакомпаний эти самолеты априори не имеют смысла. Единственное, что возможно с ними сделать — это законсервировать и подождать, когда ситуация изменится», - считает эксперт.
По его словам, случаев, когда российские авиакомпании смогли вернуть лизингодателям самолеты, всего два.
«Для российских авиакомпаний сегодня вопрос доступа к авиапарку в приоритете, нужны самолеты, а вопрос, как избавиться от того, что не летает, – вторичен. У российской стороны не стоит задача любой ценой куда-то деть самолеты Аirbus A320neo, а получить взамен на них другие самолеты маловероятно. И более того, в Российской Федерации существует особый порядок получения разрешения на вывоз из страны самолетов и авиационных двигателей. Этим вопросом занимается правительственная комиссия. И, как показывает практика, с высокой степенью вероятности, эта комиссия заблокирует подобную сделку. Российские регуляторы на подобного рода практику смотрят без особого оптимизма, потому что не российская сторона инициирует эту сделку. К тому же России нужно получить что-то взамен, а взамен нам самолеты не предлагают. Случаев, когда российские авиакомпании смогли вернуть лизингодателям самолеты, всего два, поэтому вероятность подобного рода сделки оцениваю, как невысокую», - добавил Пантелеев.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В авиаотрасли не поверили в передачу российских Аirbus другим странам
- Минобороны и Минцифры - самые коррумпированные отрасли
- На Кубани три человека насмерть отравились самодельным алкоголем
- «Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»
- Вокалист NAGART дал совет музыкантам по борьбе с выгоранием
- Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета
- Новые «Страсти Христовы» Мэла Гибсона разделили на две части
- В SuperJob опровергли повальный спрос на директора по ИИ
- Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
- Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru