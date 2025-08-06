Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета
Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолёта. Об этом со ссылкой на главу Гештаба ВС авриканской страны Джулиуса Дебраха сообщает новостной портал Ghanaweb.
Уточняется, что в результате крушения погибли министр обороны Ганы Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.
По словам Дебраха, трагедия произошла на юге страны в районе города Акрофуон. После падения вертолёт загорелся. Кроме министров погибли ещё два человека.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в Нью-Йорке в результате крушения вертолёта погиб глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья, сообщает «Свободная пресса».
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