Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета

Уточняется, что в результате крушения погибли министр обороны Ганы Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.

По словам Дебраха, трагедия произошла на юге страны в районе города Акрофуон. После падения вертолёт загорелся. Кроме министров погибли ещё два человека.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в Нью-Йорке в результате крушения вертолёта погиб глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья, сообщает «Свободная пресса».