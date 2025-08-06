Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы

Вводить в России единую школьную форму не планируется. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

В ведомстве указали, что в новом ГОСТе, который вступает в силу 3 сентября, указаны требования для изготовления школьной формы.

«Это характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что образовательные организации имеют право самостоятельно устанавливать требования к одежде учеников «с учётом мнения родителей».

Ранее в Общественной палаты РФ призвали возродить советскую практику и размещать на школьных тетрадях текст российского гимна, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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