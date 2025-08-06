Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
Вводить в России единую школьную форму не планируется. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
В ведомстве указали, что в новом ГОСТе, который вступает в силу 3 сентября, указаны требования для изготовления школьной формы.
«Это характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что образовательные организации имеют право самостоятельно устанавливать требования к одежде учеников «с учётом мнения родителей».
Ранее в Общественной палаты РФ призвали возродить советскую практику и размещать на школьных тетрадях текст российского гимна, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы профессии, для которых теперь требуются навыки работы с ИИ
- Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
- Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
- «Пощекотать нервы»: В России снимут адаптацию триллера «Вышка»
- Газзаев оценил соперников российской сборной по футболу
- Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов
- Россияне стали в пять раз чаще слушать Оззи Осборна
- «Это ренегаты!»: Российские гастроли рэперов из США бьют по карманам организаторов
- Теннисистка Андреева снялась с престижного турнира в Цинциннати
- Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 78 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru