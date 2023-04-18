В Конгрессе США потребовали раскрыть данные об американских военных на Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение резолюцию с требованием к главе государства Джо Байдену раскрыть подробности о намеченной помощи Украине и предписанием к Минобороны США раскрыть детали присутствия американских военных в бывшей советской республике, сообщает РИА Новости.

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Конгрессмен призвал главу Пентагона раскрыть число военных, включая специальные силы, размещенных на Украине «без разрешения Конгресса». Гетц сослался на утечку секретных документов, из которых следует, что на Украине находятся 14 военных США из специальных сил.

Ранее в Пентагоне сообщили о присутствии американских военных на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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