Психологический лимит: Почему россияне отказались от кредитных карт
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин заявил НСН, что проценты по кредитной карте наиболее высокие, чем в других сегментах.
Выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов, заявил НСН управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.
Кредитные карты, в отличие от наиболее близких к ним кредитов наличными, в июне не смогли вернуться к росту. Выдача в сегменте кредиток падает уже год в количественном и восемь месяцев — в денежном выражении. В этих условиях средний лимит по карте, выданной в июне, достиг исторического максимума, пишет «Коммерсант». Доронкин обрисовал тенденции на рынке кредитования.
«Мы видим снижение выдачи во всех сегментах, тренд у нас понижательный еще с прошлого года. Это и потребительские кредиты, и автокредиты, и кредитные карты, и ипотека. Виноваты высокие ставки и регуляторные ограничения, включая лимиты. В таких условиях само предложение со стороны банков уменьшается. В условиях высоких ставок кредиты готовы брать высокорисковые заемщики, на них сейчас есть ограничения со стороны Банка России. Банки стали сокращать лимиты по кредитным картам для заемщиков, которые не платят проценты, а пользуются ограниченным периодом. В условиях снижения спроса банкам интереснее заемщики, которые выходят за пределы этого периода. Проценты по кредитной карте наиболее высокие, чем в других сегментах, это может быть половина от суммы задолженности», — рассказал он.
Со своей стороны, член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин отметил, что на ситуацию влияет замедление роста доходов.
«У нас высокая ставка процента, поэтому кредитки не берут. На этом фоне идет замедление экономики, что замедляет рост доходов. До этого был рост доходов, за счет этого кредиты подросли. У россиян есть некая психологическая особенность, не хотят брать кредитки. Но раньше была модель, которая способствовала тому, что люди брали кредиты, а сейчас все наоборот. У нас есть граждане, которые не могут обеспечить свои кредиты, они попадают в долги и кредитную зависимость. Очень важна финансовая грамотность, надо оценивать реальную ставку по кредиту с учетом всех комиссий и так далее», — добавил собеседник НСН.
Просрочка по кредитам в полтора триллиона не очень существенна для банков, так как общий портфель оценивается в 37 триллионов рублей, а одобряется менее 20% кредитов, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.
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