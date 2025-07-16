Выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов, заявил НСН управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

Кредитные карты, в отличие от наиболее близких к ним кредитов наличными, в июне не смогли вернуться к росту. Выдача в сегменте кредиток падает уже год в количественном и восемь месяцев — в денежном выражении. В этих условиях средний лимит по карте, выданной в июне, достиг исторического максимума, пишет «Коммерсант». Доронкин обрисовал тенденции на рынке кредитования.