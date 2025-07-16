Сделают для галочки: Бесплатная блокировка мошенников невыгодна операторам
Стопроцентной защиты от мошенников не гарантирует ни одна система фильтрации звонков, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Операторы тратятся на разработку уникальных систем блокировки мошеннических звонков, обязанность делать это автоматически и бесплатно приведет к работе «для галочки», заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Операторов в России могут обязать автоматически и бесплатно включать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков. С такой инициативой выступили в партии «Справедливая Россия — За правду». Соответствующий законопроект парламентарии уже внесли в Госдуму, пишут «Известия». Кусков призвал поощрять операторов, если такое решение будет принято.
«У каждой компании есть своя система авторизации и фильтрации голосового трафика. Каждый человек может выбрать, есть бесплатные и платные системы, не только у операторов, но у «Яндекса» и «Сбера», например. С одной стороны, я понимаю озабоченность государства. Есть доля пользователей старшего поколения, которые не могут сами поставить на смартфоне подобную систему, поэтому лучше это делать автоматически. С другой стороны, надо понимать, что компании тратятся на разработку подобных систем, чтобы сделать их уникальными. Если это будет бесплатно, не будет смысла тратиться, можно будет поставить какую-то систему для галочки и все. Поэтому я думаю, что операторы должны что-то от этого тоже получать», — объяснил он.
Также Кусков напомнил, что стопроцентной защиты от мошенников не гарантирует ни одна система.
«Что касается эффективности таких систем, на сто процентов определить мошенника никто не может. Если симка новая, по ней нет никаких рекомендаций еще, как можно определить, что это злоумышленник? Это все набирается методом больших цифр, обратной связи, искусственным интеллектом. Обычного человека с массой звонков в злоумышленники не добавят, здесь проверяются несколько каналов. Хотя, конечно, бывают ошибки, не надо об этом забывать. Иногда федеральные издания случайно попадают в спам-звонки, но это редкость», — заключил собеседник НСН.
Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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