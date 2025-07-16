Операторы тратятся на разработку уникальных систем блокировки мошеннических звонков, обязанность делать это автоматически и бесплатно приведет к работе «для галочки», заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Операторов в России могут обязать автоматически и бесплатно включать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков. С такой инициативой выступили в партии «Справедливая Россия — За правду». Соответствующий законопроект парламентарии уже внесли в Госдуму, пишут «Известия». Кусков призвал поощрять операторов, если такое решение будет принято.