Посол: Россия ведет переговоры с Индией о безвизовом туризме
Россия и Индия активно обсуждают межправительственное соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. Об этом рассказал посол РФ в Индии Денис Алипов в эфире канала «Россия 24».
«Мы предлагаем индийцам заключить межправительственное соглашение между нами о безвизовом туризме для туристических групп», - подчеркнул дипломат.
По словам Алипова, эти шаги поспособствуют росту турпотока в обе стороны.
Между тем в МИД России сообщили, что Мьянма разрешила россиянам въезжать без виз на свою территорию до 30 июня следующего года. Норма касается граждан, прибывающих с туристическими либо деловыми целями на срок до 30 дней, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru