Посол: Россия ведет переговоры с Индией о безвизовом туризме

Россия и Индия активно обсуждают межправительственное соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. Об этом рассказал посол РФ в Индии Денис Алипов в эфире канала «Россия 24».

«Мы предлагаем индийцам заключить межправительственное соглашение между нами о безвизовом туризме для туристических групп», - подчеркнул дипломат.

По словам Алипова, эти шаги поспособствуют росту турпотока в обе стороны.

Между тем в МИД России сообщили, что Мьянма разрешила россиянам въезжать без виз на свою территорию до 30 июня следующего года. Норма касается граждан, прибывающих с туристическими либо деловыми целями на срок до 30 дней, пишет RT.

