В Пентагоне сообщили о присутствии американских военных на Украине

Военнослужащие США на Украине поддерживают аппарат военного атташе и обеспечивают защиту своего посольства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрину Сингх.

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По ее словам, ранее Пентагон признал, что на Украине есть небольшое военное присутствие США. Это необходимо для обеспечения критически важной поддержки посольства США.

Отмечается, что военнослужащие не участвуют в боях.

Ранее в Пентагоне заявили, что на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеСШАУкраина

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