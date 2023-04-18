В Пентагоне сообщили о присутствии американских военных на Украине
Военнослужащие США на Украине поддерживают аппарат военного атташе и обеспечивают защиту своего посольства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрину Сингх.
По ее словам, ранее Пентагон признал, что на Украине есть небольшое военное присутствие США. Это необходимо для обеспечения критически важной поддержки посольства США.
Отмечается, что военнослужащие не участвуют в боях.
Ранее в Пентагоне заявили, что на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru