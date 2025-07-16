Посольство РФ получило доступ к задержанному во Франции баскетболисту Касаткину
Посольство РФ во Франции сообщило, что получило от французских властей разрешение на консульский доступ к задержанному российскому гражданину, баскетболисту Даниилу Касаткину.
Отмечается, что спортсмен, содержащийся в тюрьме Френ, заявил сотруднику консульского отдела о ряде бытовых трудностей.
«Российский дипломат передал администрации учреждения перечень законных требований и пожеланий задержанного», - говорится в сообщении.
Также в посольстве добавили, что россиянин «сохраняет стойкость, держится молодцом, не унывает».
Ранее Касаткин был задержан по запросу США в аэропорту Руасси — Шарль де Голль, его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru