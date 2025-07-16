Посольство РФ получило доступ к задержанному во Франции баскетболисту Касаткину

Отмечается, что спортсмен, содержащийся в тюрьме Френ, заявил сотруднику консульского отдела о ряде бытовых трудностей.

«Российский дипломат передал администрации учреждения перечень законных требований и пожеланий задержанного», - говорится в сообщении.

Также в посольстве добавили, что россиянин «сохраняет стойкость, держится молодцом, не унывает».

Ранее Касаткин был задержан по запросу США в аэропорту Руасси — Шарль де Голль, его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети, сообщает RT.

