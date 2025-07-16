В Улан-Удэ аварийно сел самолет Ту-154

Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. Об этом заявила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 16 июля в 16:16 (11:16 мск). Самолет выполнял рейс из Благовещенска в Новосибирск.

«На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Пострадавших нет», - подчеркнуло надзорное ведомство.

Ранее в Забайкальском крае аварийно сел самолет Ан-2, пострадали десять человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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