Заявки на IT-отсрочку от срочной службы начнут принимать 22 июля
Прием заявлений от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в осенний призыв 2025 года стартует 22 июля и продлится до 6 августа. Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, заявки подаются через «Госуслуги».
Претендовать на отсрочку могут мужчины с высшим образованием по специальности из перечня, являющиеся гражданами России, в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, кроме специалистов, устроившихся на работу в течение года после окончания вуза.
Отмечается, что организация должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года. Её руководитель должен подтвердить данные о сотруднике, либо самостоятельно отправить данные работника самостоятельно.
Полученную информацию Минцифры передаст в Минобороны до 1 сентября. Решения об отсрочке будут приниматься призывной комиссией с 1 октября по 31 декабря.
Жители Крайнего Севера смогут подать заявку до 6 сентября, информацию в Минобороны направят до 30 сентября, а решения об отсрочке будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выпускникам вузов, которые затем идут работать на предприятия ОПК, следует предоставлять отсрочку от службы в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru