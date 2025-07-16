Заявки на IT-отсрочку от срочной службы начнут принимать 22 июля

Претендовать на отсрочку могут мужчины с высшим образованием по специальности из перечня, являющиеся гражданами России, в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, кроме специалистов, устроившихся на работу в течение года после окончания вуза.

Отмечается, что организация должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года. Её руководитель должен подтвердить данные о сотруднике, либо самостоятельно отправить данные работника самостоятельно.

Полученную информацию Минцифры передаст в Минобороны до 1 сентября. Решения об отсрочке будут приниматься призывной комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Жители Крайнего Севера смогут подать заявку до 6 сентября, информацию в Минобороны направят до 30 сентября, а решения об отсрочке будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выпускникам вузов, которые затем идут работать на предприятия ОПК, следует предоставлять отсрочку от службы в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

