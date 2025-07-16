Водитель и пассажир автобуса пострадали при атаке дрона в Белгородской области

По его словам, инцидент произошёл на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори. В результате атаки пострадали два человека.

Гладков отметил, что водитель самостоятельно обратился к медикам, которые диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму.

«Вторая пострадавшая получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья... Медицинская помощь оказана», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в селе Щигоревка Шебекинского округа в результате атаки украинских дронов пострадали взрослый и ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».