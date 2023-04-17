В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине
Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер в интервью газете Washington Examiner заявил, что Вашингтон сконцентрирован на поддержке Украины.
По его словам, у Соединённых Штатов нет боевых подразделений на украинской территории, а американские военные не принимают участия в боевых действиях на Украины.
«Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск. Мы на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности, которая нужна им, чтобы защищать страну», - подчеркнул Райдер.
Ранее в Минобороны Латвии заявили, что на Украине действительно находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- В США отменили первый испытательный полёт космического корабля Starship
- Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций
- В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
- В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине
- СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане
- На Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке
- Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников
- Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
- Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года
- Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru