В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер в интервью газете Washington Examiner заявил, что Вашингтон сконцентрирован на поддержке Украины.

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По его словам, у Соединённых Штатов нет боевых подразделений на украинской территории, а американские военные не принимают участия в боевых действиях на Украины.

«Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск. Мы на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности, которая нужна им, чтобы защищать страну», - подчеркнул Райдер.

Ранее в Минобороны Латвии заявили, что на Украине действительно находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов, сообщает RT.

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