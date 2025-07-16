Кошачий ID: Бурматов рассказал, каких животных нужно будет ставить на учет
Учет домашних питомцев поможет искать потерянных котов и собак, а также наказывать недобросовестных хозяев, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Если будет принят законопроект об учете домашних питомцев, все кошки и собаки будут внесены в базу, это поможет хозяевам животных и правоохранителям, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В России введут учет домашних питомцев: правительство поручило министерствам подготовить законопроект к маю 2026 года, передает ТАСС. Законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. Информация о питомцах будет подгружаться в систему ФГИС ВетИС, Россельхознадзора и позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев. Бурматов напомнил, что законопроект ждут с 2022 года.
«Если бы все было сделано в 2022 году, как и поручал президент, никаких сложностей бы сейчас не было. У людей бы не было больше проблем, не нужно было бы клеить на столбы объявления, если потеряется кот. Зарегистрированное животное легко может быть найдено, передано владельцу, так как в базе будет ID владельца, его адрес. Счастливому хозяину просто принесут кота, которого нашли на улице. А еще это решит проблему безалаберных хозяев, которые выкидывают собак на улицу в садовом кооперативе, а они потом кого-то кусают. Теперь найти такого хозяина будет просто. Регионы уже сами вводят свою регистрацию, не дождались этого решения. Вопрос теперь, как быть регионам, которые создали свои системы и в них ведут учет», - объяснил он.
По его словам, домашняя скотина уже давно учитывается, а новые правила не затронут «экзотику» и хомячков.
«Что касается скотины, ее давно регистрируют, давно есть база коров, свиней, овец и кур. Ты не сможешь продать мясо, если животное не было заведено в эту базу. Это сделать сложнее было, чем по домашним. А с домашними была такая затяжка почему-то. Тараканов, пауков и хомячков никто не будет маркировать, это никому не надо. Удавы у нас запрещены как питомцы. Это касается, конечно, кошек и собак, не надо доводить до абсурда, на рыбках никто печать ставить не будет. Это должно касаться всех животных, которые уже есть у хозяев. У нас порядка 22-24 миллионов собак сейчас в России, из них около 10 миллионов зарегистрированы», - добавил депутат.
Все больше россиян хотят путешествовать со своими домашними животными, многие отели объявляют себя pet-friendly, но на поездки с питомцами распространяются ограничения, а размещение будет стоить дороже, заявил НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru