Если будет принят законопроект об учете домашних питомцев, все кошки и собаки будут внесены в базу, это поможет хозяевам животных и правоохранителям, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В России введут учет домашних питомцев: правительство поручило министерствам подготовить законопроект к маю 2026 года, передает ТАСС. Законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. Информация о питомцах будет подгружаться в систему ФГИС ВетИС, Россельхознадзора и позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев. Бурматов напомнил, что законопроект ждут с 2022 года.