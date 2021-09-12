В Китае выявили новый эпицентр распространения коронавируса
В восточной провинции Китая Фуцзянь выявлен новый очаг распространения коронавируса, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем сайте в субботу, 11 сентября.
В городе Путянь выявили 19 случаев заболевания, в городе Цюаньчжоу – один. Всего за сутки в стране обнаружили 46 инфицированных, более половины из них приехали из-за рубежа.
По мнению вирусолога, доктора биологических наук и бывшего главы лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова, появление новых инфицированных «может означать, что и в человеческой популяции циркулирует большое количество бессимптомных версий вируса», пишет Газета.ru.
В ходе переговоров президент США Джо Байден в беседе с главой КНР Си Цзиньпином затронул тема коронавируса, основной упор был сделан на выяснение причин его происхождения. Об этом сообщила официальный представитель администрации США Джен Псаки.
Напомним, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.
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