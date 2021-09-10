Белый дом: Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19

Президент США Джо Байден в беседе с главой КНР Си Цзиньпином затронул тема коронавируса, основной упор был сделан на выяснение причин его происхождения. Об этом сообщила официальный представитель администрации США Джен Псаки.

По словам Псаки, диалог двух лидеров продолжался около 90 минут. О том, что Китай и США проведут переговоры, стало известно накануне.

Как сообщила Псаки, Байден и Си Цзиньпин уже неоднократно общались, поэтому разговор был откровенным. "Байден не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной", - цитирует Псаки РИА Новости.

Представитель Белого дома отметила, что целью беседы было сохранения коммуникации между странами. Она передала, что Байден считает важным возможность частных разговоров между главами двух стран.