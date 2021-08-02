В США представили итоги расследования лабораторного происхождения COVID-19

Республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов, которое опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

Отмечается, что отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных доказательств.

По словам Маккола, уже можно исключить вариант вспышки коронавируса на рынке морепродуктов, существует ряд доказательств того, что вирус возник в Уханьском институте вирусологии, после чего произошла утечка.