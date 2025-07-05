В Калифорнии площадь лесного пожара превысила 28 тысяч га

Лесной пожар «Мадре» в американском штате Калифорния распространился на площади более 28 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении пожарной службы.

Огонь бушует в округе Сан-Луис-Обиспо, он охватил 28,6 тысячи га. Причина ЧП пока не установлена, возгорание локализовано на 10%.

В связи с пожаром власти обязали жителей ряда районов эвакуироваться. Данных о жертвах пока нет.

Возгорание стало крупнейшим в Калифорнии с начала года. В январе лесные пожары распространились в округе Лос-Анджелес, их общая площадь составляла более 16 тысяч га. В результате погибли 30 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

