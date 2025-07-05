Трамп подписал законопроект о госрасходах и потолке госдолга США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, который предусматривает снижение налогов и увеличение потолка госдолга. Об этом политик заявил на Южной лужайке Белого дома.

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«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», - отметил Трамп.

Американский президент указал, что инициатива предусматривает крупнейшее сокращение налогов. Одобрение законопроекта обеими палатами Конгресса США стало «величайшей победой».

Документ, разработанный по инициативе Вашингтона, предполагает существенное сокращение налогов и расходов государства в некоторых сферах, но в то же время повышение расходов на оборону, в том числе на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», и пограничный контроль.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЗаконопроектСШАДональд Трамп

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