Трамп подписал законопроект о госрасходах и потолке госдолга США

«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», - отметил Трамп.

Американский президент указал, что инициатива предусматривает крупнейшее сокращение налогов. Одобрение законопроекта обеими палатами Конгресса США стало «величайшей победой».

Документ, разработанный по инициативе Вашингтона, предполагает существенное сокращение налогов и расходов государства в некоторых сферах, но в то же время повышение расходов на оборону, в том числе на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», и пограничный контроль.

