Трамп подписал законопроект о госрасходах и потолке госдолга США
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, который предусматривает снижение налогов и увеличение потолка госдолга. Об этом политик заявил на Южной лужайке Белого дома.
«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», - отметил Трамп.
Американский президент указал, что инициатива предусматривает крупнейшее сокращение налогов. Одобрение законопроекта обеими палатами Конгресса США стало «величайшей победой».
Документ, разработанный по инициативе Вашингтона, предполагает существенное сокращение налогов и расходов государства в некоторых сферах, но в то же время повышение расходов на оборону, в том числе на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», и пограничный контроль.
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