В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у островов Токара в Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

У островов Токара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Угрозу цунами в связи с подземными толчками не объявляли. При землетрясении никто не пострадал.

По данным специалистов, в последние полторы недели в районе островов Токара фиксируют повышенную сейсмическую активность. В четверг, 3 июля на этом участке произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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