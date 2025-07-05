В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3
5 июля 202502:55
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у островов Токара в Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Угрозу цунами в связи с подземными толчками не объявляли. При землетрясении никто не пострадал.
По данным специалистов, в последние полторы недели в районе островов Токара фиксируют повышенную сейсмическую активность. В четверг, 3 июля на этом участке произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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