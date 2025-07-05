Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон

Австралийский актер Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет. Об этом пишет портал Deadline, ссылаясь на жену артиста.

Отмечается, что Макмэхон скончался 2 июля в штате Флорида. Актер страдал от онкологического заболевания.

Джулиан Макмэхон был наиболее известен по роли Коула Тернера в сериале «Зачарованные». Также актер снимался в других сериалах и фильмах, в том числе «Части тела», «Детективное агентство Дирка Джентли», «Фантастическая четверка», «Предчувствие».

Ранее в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах «Убить Билла» и «Бешеные псы».

