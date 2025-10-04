В Италии вспыхнули протесты из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы

Более 500 тысяч человек вышли на пропалестинские протесты в Италии — акция переросла в столкновения с полицией, есть задержанные, сообщает местное СМИ Rai News.

Израиль остановил захват Газы из-за плана Трампа

В Турине участники митинга бросали стеклянные бутылки, стулья и палки в полицейских. Правоохранителям пришлось применить силу и слезоточивый газ для того, чтобы восстановить порядок на улицах города.

В Милане задержаны 12 демонстрантов, нарушающих общественный порядок. В свою очередь, в Венеции полиция для разгона активистов применила водометы.

Несмотря на столкновения митингующих с полицейскими, министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил, что рассчитывает на то, что это будут регулярные, но мирные протесты. Он также отметил, что страна много сделала для Палестины, в том числе в сфере доставки гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что ночью 4 октября Израиль остановил операцию по захвату города Газа. Это произошло после того, как стороны договорились начать реализовывать мирный план президента США Дональда Трампа, который он предложил в конце сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Аюш Пачнанда
