Группа «Эпидемия» представила новый альбом

Музыкальный сборник включает в себя десять треков, среди которых особое место занимают переосмысленные версии полюбившихся фанатам композиций «Наваждение» и «В неведомой стране».

«Эпидемия» были основана в 1995 году гитаристом Юрием Мелисовым. Коллектив известен своими метал-операми в духе фэнтези, которые стали визитной карточкой группы. Их творчество сочетает эпические сюжеты, мощные гитарные аранжировки и мелодичность, вдохновленную классиками жанра вроде Blind Guardian и Helloween.

Ранее вокалист «Эпидемии» Евгений Егоров рассказал НСН, что коллектив для него всегда в приоритете, несмотря на личные успехи в театральной деятельности.

