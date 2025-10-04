Группа «Эпидемия» представила новый альбом
Пауэр-метал-группа «Эпидемия» презентовала свой новый альбом под названием «Где сходятся миры».
Музыкальный сборник включает в себя десять треков, среди которых особое место занимают переосмысленные версии полюбившихся фанатам композиций «Наваждение» и «В неведомой стране».
«Эпидемия» были основана в 1995 году гитаристом Юрием Мелисовым. Коллектив известен своими метал-операми в духе фэнтези, которые стали визитной карточкой группы. Их творчество сочетает эпические сюжеты, мощные гитарные аранжировки и мелодичность, вдохновленную классиками жанра вроде Blind Guardian и Helloween.
Ранее вокалист «Эпидемии» Евгений Егоров рассказал НСН, что коллектив для него всегда в приоритете, несмотря на личные успехи в театральной деятельности.
