Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Власти Израиля поручили армии страны остановить операцию по захвату города Газа после согласия сторон конфликта начать реализацию мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило радио «Галей ЦАХАЛ».
«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание... сократить активность в Газе "до минимума"», - говорится в сообщении.
Армии разрешили вести только оборонительные действия. Фактически это означает остановку операции по захвату города.
Ранее Израиль выразил готовность начать прием заложников из сектора Газа.
