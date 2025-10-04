Илон Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу

История создания робота началась в 2021 году, когда Маск впервые представил концепцию Tesla Bot. Уже через месяц публике был показан первый прототип под названием Tesla Optimus. Значительный прогресс был продемонстрирован в декабре 2023 года, когда компания представила обновленную версию робота — Optimus Gen 2.

Новая модель не только освоила танцевальные движения и научилась помогать в бытовых задачах на кухне, но и существенно улучшила свои технические характеристики. Инженеры смогли уменьшить вес робота на 10 килограммов и повысить его скорость на треть по сравнению с предыдущими версиями.

Ранее Маск заявил, что первые ракеты Starship отправятся на Марс в 2026 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Предприниматель отметил, что роботы будут имитировать экипаж, на каждом корабле разместят несколько гуманоидов.

